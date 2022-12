Alberto Asor Rosa | l’allievo di Sapegno che voleva cambiare il mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Per chi si immatricolò nella facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma nei primi anni Novanta del secolo scorso, scomparso ieri, era uno dei fari più luminosi. Si presentava nell’affollatissima Aula 1 e si sedeva in cattedra come fosse il Frassino deldella Letteratura italiana. Asciutto sempre nell’esposizione, ogni proposizione poteva essere una definizione scultorea che aveva la presenza e la scontatezza indiscutibile delle Tavole della Legge. Il tutto condito da un filo di sarcasmo nei confronti dell’istituzione universitaria e dei disagi che noi studenti subivamo per il fatto di essere una facoltà affollata in un Ateneo immenso (il più grande d’Europa, si diceva, per vanto ma quanto svantaggio comportasse si taceva). La fama aveva sempre preceduto il più brillante degli allievi ...