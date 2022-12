Al Teatro Mediterraneo di Napoli torna il Concerto dell’Epifania

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La 28esima edizione delsi terrà il 4 gennaio presso ildi. Cresce l’attesa per la 28.ma edizione del, il tradizionale appuntamento musicale in programma mercoledì, 4 gennaio 2023, alle ore 20.30, presso ildi, che sarà trasmesso in televisione, com’è consuetudine, nella seconda serata

Napolitan.it

... spaziando dalla danza, alla musica, al, a installazioni performative e guarda alle più ... nuovi echi di lontana memoria che partono dal mare ma toccano le terre dele del Mar ...'Torniamo oggi a Bari, città ponte di dialogo e porta di accoglienza, che in diverse occasioni è statadi iniziative per la pace, nele in Medio Oriente', ha aggiunto l'... Il 4 gennaio dal Teatro Mediterraneo di Napoli la XVIII edizione del ... “Torniamo oggi a Bari, città ponte di dialogo e porta di accoglienza, che in diverse occasioni è stata teatro di iniziative per la pace, nel Mediterraneo e in Medio Oriente”.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...