Al Teatro Arbostella continuano i sorrisi natalizi | riecco la Cantata dei Pastori

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Continua la programmazionea del“Gino Esposito” di Salerno. Dopo i successi di Viva Napoli e Paris nel giorno dell’Immacolata e di Natale in Casa Cupiello lo scorso week-end con sold-out di pubblico, giovedì 29 dicembre alle ore 20.30un altro classico del periodo festivo. La “Compagnia all’ Antica Italiana” di Salerno porterà in scena “Ladei” due atti rielaborati e diretti da Gaetano Troiano. Lo spettacolo, scritto nel 1698, è la storia delle traversie di Giuseppe e Maria per giungere al censimento di Betlemme. Nel difficile viaggio vengono accompagnati da due figure popolari napoletane, Razzullo, scrivano assoldato per il censimento, e Sarchiapone, ‘barbiere pazzo e omicida’, maschera ispirata quasi ...

SalernoToday

Durante il periodo natalizio il"Gino Esposito" di Salerno si veste a festa e offre al pubblico il più classico dei classici della commedia napoletana 'Natale in casa Cupiello' . Da ...Durante il periodo natalizio il'Gino Esposito' di Salerno si veste a festa e offre al pubblico il più classico dei classici della commedia napoletana 'Natale in casa Cupiello' . Da ... "Te piace o' presepe", al Teatro Arbostella torna Natale in Casa Cupiello "Te piace o' presepe" Una frase simbolo di una commedia entrata nella storia del teatro mondiale. Figlia della passione e della voglia di un autore che ha s ...Da venerdi 16 a domenica 18 dicembre il capolavoro di Eduardo De Filippo sarà messo in scena dalla Compagnia "La Nuova Officina" in collaborazione con l’ex Gruppo Umoristico Salernitano (primo gruppo ...