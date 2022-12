Al Castellani arriva il Sassuolo per una amichevole | come cambiano mobilità e sosta nella zona sportiva

Leggi su seriea24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Venerdì 23 dicembre 2022 alle 16, allo stadio Carlodi Empoli sarà disputata l’Empoli –. Per l’occasione, sono previste alcune modifiche ae trafficodella città. In particolare, ci sarà una ‘chiusura leggera’ della viabilità limitata alla sola via della Maratona. Tale chiusura avverrà dalle ore 12. Viale delle Olimpiadi rimarrà aperto alla circolazione e rimarrà aperto il parcheggio di fronte alla maratona. Potrebbe comunque verificarsi un aumento dell’afflusso veicolare nel parcheggio antistante il Palaramini. I vari divieti dinel perimetro dello stadio, che valgono anche per i residenti, saranno in vigore a partire dalle 12 fino al termine dell’incontro, in particolare in via della ...