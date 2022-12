Afghanistan | G7 | ' proibire università a donne crimine contro umanità'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Kabul, 22 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I ministri degli Esteri del G7 hanno ricordato che vietare alledi frequentare lein"può costituire unl'" secondo lo Statuto di Roma, di cui Kabul fa parte. "Le recenti misure dei talebani, insieme alle precedenti misure cumulative che limitano l'esercizio dei diritti umani, nonché le libertà fondamentali dellee delle ragazze in, sono estremamente preoccupanti e sembrano essere una politica sistematica", ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, in qualità di presidente di turno del G7. Le politiche dei talebani, ha aggiunto, "progettate per cancellare ledalla vita pubblica", avranno ...

Afghanistan, i talebani vietano l'università alle donne Kabul, 22 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – I ministri degli Esteri del G7 hanno ricordato che vietare alle donne di frequentare le università in Afghanistan "può costituire un crimine contro l'uman ...Niente più Università per le ragazze Afghane. E, d'altra parte, dobbiamo cinicamente constatare che, pochi mesi fa, era stato vietato loro l'accesso alle scuole secondarie. Eppure tre mesi fa migliaia ...