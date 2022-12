Addio Asor Rosa | critico e intellettuale dalle tante battaglie

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ', sei un palindromo' gli scrissero su uno striscione che rotolò giù da una finestra della Sapienza a Roma. Non si sa se ne sorrise, certo non se ne curò: l'origine di quello sfottò pare ...

AlbertoRosa - critico. saggista, storico della letteratura, romanziere e se tutte queste cose si possono riunire in una sola parola, divulgatore, non foss'altro che per la sua cinquantennale, ...Quel 'disperato destino' può essere rovesciato ove si stabilissero oggi nuovi nessi tra cultura e potere, rapporto su cuiha indagato come pochi, senza mai ritirarsi nella torre d'avorio della ... Addio Asor, compagno e maestro “Asor Rosa, sei un palindromo” gli scrissero su uno striscione che rotolò giù da una finestra della Sapienza a Roma. Non si sa se ne sorrise, certo non se ne ...La lunga, storica amicizia di Alberto Asor Rosa con il manifesto, e personale, nell’ultimo decennio era diventata di affettuosa vicinanza e sostegno. E la sua collaborazione più assidua, attenta, stim ...