Ad Amici 22 torna Serena Carella | la ballerina dà ragione ad Alessandra Celentano?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel corso dell’ultimo daytime di22 andato in onda, i ragazzi hanno avuto la possibilità di parlare con un’allieva dell’anno scorso che “ce l’ha fatta” pur non avendo vinto il talent: stiamo parlando della, che ora lavora e studia a New York e che è “entrata” in Casetta tramite collegamento video. E le parole che oggiper parlare della danza ricordano molto quelle di22,“entra” in Casetta in collegamento da New York “Mi stanno tremando le mani” ha esordito, visibilmente commessa dal rivedere la Casetta didove ha trascorso molti mesi. “Come va ...