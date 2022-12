Abraham | 'Mourinho ct del Portogallo? Lo vogliono tutti | ma è concentrato sulla Roma'

Calciomercato.com

Allo stadio Muncipal di Albufeira la squadra di Josési è imposta per 3 - 0 sull' RKC Waalwijk , formazione del massimo campionato olandese, grazie ai gol realizzati da, El Shaarawy ...Troppa differenza Stavoltaopta per la difesa a 4, rilancia dal viaal fianco di Zaniolo, con Rui Patricio che torna tra i pali e Mancini e Smalling entrambi a riposo nel pacchetto ... Abraham: 'Mourinho ct del Portogallo Lo vogliono tutti, ma è ... Tammy Abraham ha segnato oggi il gol dell'1-0 contro il Waalwijk,. Al termine del match, l'attaccante inglese si è intrattenuto con i cronisti, soffermandosi sulla possibilità che José Mourinho lasci ...L'attaccante inglese non si è sbloccato nelle sfide durante la sosta. E Mourinho continua a spronarlo... Redazione Scommesse Prosegue il ritiro in Portogallo per la Roma. Il primo… Leggi ...