88enne ha una bomba della Prima Guerra Mondiale nel retto | ospedale evacuato d’urgenza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La Seconda, oltre a seminare morte e distruzione, ha lasciato sui vari territori anche un’infinità di bombe inesplose. Questi ordigni vengono talvolta scoperti in seguito a scavi nel terreno per altri scopi, come ad esempio la realizzazione di edifici o altri lavori. Quando riemerge unaSecondala zona viene L'articolo NewNotizie.it.

varesenews.it

I chirurghi hanno aperto l'addome dell'e hanno rimosso l'ordigno della Prima Guerra Mondiale. La conferma dell'ospedale: l'anziano sta benevolta recuperata la bomba dal retto dell'uomo, ...ANCONA . Colpito da un proiettile vagante un cacciatore durantebattuta di caccia al cinghiale nella zona di Croce di Casale (in provincia di Ascoli Piceno ): ... In un primo momento l'è ... Malore fatale per un 88enne a Saltrio ANCONA. Colpito da un proiettile vagante un cacciatore durante una battuta di caccia al cinghiale nella zona di Croce di Casale (in provincia di Ascoli Piceno): muore un uomo di 88anni. Il tragico inc ...L'uomo, un 88enne, era morto da qualche giorno. Nessuno aveva avvertito la figlia con la quale l'uomo viveva da qualche tempo ...