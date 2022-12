2024 | il Tour partirà dall’Italia e il Giro | forse | dalla Francia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ieri sera nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio è stato confermata la notizia che da sei mesi, con crescente insistenza, circolava negli ambienti ciclistici: ilde France, 111ma edizione della Grande Boucle,da Firenze sabato 29 giugno. Ad un secoloprima vittoria italiana, conquistata da Ottavio Bottecchia nel 1924, la corsa francese colmerà la grave lacuna di non essere mai partita dal Paese che le ha regalato ben sette vincitori nell’arco di 10 edizioni. A onor del vero, questo progetto giunge a compimento con un decennio di ritardo. Originariamente, l’idea era quella di far partire ilda Firenze nel 2014, l’anno del trionfo di Vincenzo Nibali coincidente con il centenario della nascita di Gino Bartali. In quel caso, a sottrarre Le Grand Depart alla città medicea ...

RaiNews

La Grande partenza Firenze Emilia - Romagna, insieme alle tappe italiane delde France, sono state presentate oggi a Bologna dal presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini,...E' arrivata ieri l'ufficialità del passaggio delde Francein Italia con tre tappe, la prima delle quali con partenza da Firenze con arrivo a Rimini il 29 giugno. Poi l'omaggio a Marco Pantani il 30 con la partenza da Cesenatico. Ospitare ... Tour de France 2024: presentate le quattro tappe italiane. Partenza da Firenze Il Tour de France del 2024 prenderà il via, per la prima volta, in Italia: partenza il 29 giugno da Firenze, poi altre ...Presentate a Bologna le prime tappe della gara ciclistica che scatterà per la prima volta in Italia e vedrà coinvolte molte città della nostra regione ...