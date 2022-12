Autosprint.it

Una monoposto di Formula 1 tornerà a esibirsi sul tracciato della 12di. L'ultima volta avvenne con il run di Jenson Button a Mount Panorama, su McLaren, nel 2011 e al volante della MP4 - 23 del 2008, in un evento demo che vide la F1 affiancata da una ...Una nuova sfida all'orizzonte per Valentino Rossi . L'ex campione del Motomondiale, dopo un primo anno completo su quattro ruote, affronterà il prossimo febbraio la 12divalida per l' Intercontinental GT Challenge , a bordo della BMW M4 GT3 del Team WRT . Rossi affronterà la 12diLo scorso venerdì, la squadra belga ha annunciato i propri ... 12 Ore di Bathurst 2023, una F1 tornerà a esibirsi a Mount Panorama L'organizzatore ha annunciato l'evento di contorno alla gara endurance, Red Bull sarà sul circuito che nel recente passato ha visto Button su McLaren ...Stefan Wendl, capo di Mercedes-AMG Customer Racing, ha aggiunto: "Siamo onorati di collaborare con il team Triple Eight, vincitore del campionato, per la 12 Ore di Bathurst del 2023, schierando un ...