Zverev sorride contro Djokovic in World Tennis League | gli highlights

Alla Coca - Cola Arena di Dubai, dove va in scena la manifestazione,ha sconfitto 6 - 3 6 - 4 Novak Djokovic. "Sono felice di festeggiare la mia prima vittoria dopo tanto tempo" ha detto ...Abbiamo fatto bene il primo set ma poi non siamo riusciti a portarlo fino in fondo (). Sì, succede. Ovviamente sono molto deluso. Volevamo aiutare la squadra per il secondo punto, ma oggi non ... Germania, Krawietz: “Noi come la nazionale di calcio col Giappone”. Ma Puetz sorride: “Con Zverev si può vincere la Davis” L'ultima immagine di Alexander Zverev nel cicuito ATP è la sua uscita dal campo in stampelle dopo la caduta nel secondo set della semifinale ...Dopo il lungo stop per infortunio e il mini-match con Thiem di una decina di giorni fa, Zverev gioca una partita 'vera' contro Djokovic e vince. Prosegue la World Tennis League ...