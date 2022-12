"Zitto e pensa a Peppa Pig". L'opposizione perde le staffe e insulta il meloniano

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Clima sempre più teso in parlamento. Al centro dello scontro il superamento della "app18" (il bonus di 500 euro ai diciottenni) che è stata sostituita dalla Carta cultura e dalla Carta merito. Una scelta stigmatizzata da Renzi, che introdusse l'erogazione nella prima persona, e difesa dalla maggioranza. A tal punto che Federico Mollicone ha tuonato contro il leader di Italia Viva: "Renzi stia tranquillo, piuttosto vada dallo psicologo per curare il suo narcisismo. Ha perso le elezioni, se ne renda conto. Le risorse sono presenti, basta leggere la norma: nel 2023 ci saranno 230 milioni già stanziati per il 2022, dal 2024 ci saranno 190 milioni. La platea di riferimento rappresenta il 70% delle famiglie, quelle della classe media, e per la Carta del Merito più del 13% della popolazione studentesca nazionale. Noi siamo a fianco delle famiglie e dei ragazzi. La 18App viene sostituita ...