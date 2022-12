Zidane ha il futuro segnato | ” Una sola opzione oltre alla Juventus”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Zinedineè uno degli allenatori più vincenti nella storia recente, ma la sua situazione si sta facendo sempre più complicata. Sono ormai due stagioni nelle quali Zinedineè rimasto senza una panchina, con l’allenatore tre volte campione d’Europa con il Real Madrid che non riesce a trovare una nuova squadra e lasembra essere quasi la sua unica soluzione futura, come è stato esposto anche su TvPlay. LaPresseNella diretta Twitch di TvPlay è intervenuto il noto giornalista del Corriere dello Sport Davide Palliggiano, con quest’ultimo che ha cercato di esporre i vari problemi legati a uno dei più grandi nomi del calcio internazionale come. “Rivederesicuramente è una splendida suggestione, soprattutto perché a livello di ...

... se l'attuale CT de Les Blues dovesse rimanere sulla panchina della Nazionale , con le giuste garanzie, ecco che persi aprirebbero le porte della Juventus , il cuidi Massimiliano ...Nell'attuale rosa della Juventus, analizziamo ildei big e non solo: chi resta e chi va nel nuovo eventuale ciclo di, la Juventus per una ripartenza in grande stile: gli ... Francia o Juventus: la scelta di Zidane per il prossimo futuro Il futuro di Zinedine Zidane è ancora tutto da scrivere. Il tecnico francese è pronto a tornare in panchina dopo l'ultima esperienza al Real Madrid. Dopo aver rifiutato le proposte di Manchester Unite ...