Zelensky vola negli Usa | vedrà Biden alla Casa Bianca | parlerà al Congresso | riceverà i Patriot per Kiev

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Usa, e conferma in un tweet di primissima mattina la sua missione a Washington. «Sono in viaggio verso gli Stati Uniti – ha scritto – per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina». Il suo calendario degli appuntamenti è, come facile immaginare, particolarmente intenso. Nel corso dell’attesa visita del leader diUsa, il presidente incontrerà Joe, il quale annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 1,8 miliardi di dollari, che comprenderà anche il sistema di difesa missilistico. Dettagli sul diario di viaggio che riferiscono fonti degli stessi Stati UnitiCnn, che ieri notte ha dato la notizia ...

L'OMAGGIO DIA BIDENIl presidente ucraino consegnerà in dono al suo omologo statunitense Joe Biden una bandiera dell'Ucraina firmata dai soldati al fronte e ricevuta appositamente durante la ...In serata,dovrebbe parlare al Congresso riunito in seduta congiunta. Tutto organizzato ma senza conferme ufficiali, visto che per motivi di sicurezza i piani potrebbero anche essere ... Ucraina news: due giornalisti italiani colpiti a Kherson. Zelensky vola a Washington - Esteri Il presidente dell'Ucraina, Zelensky è in viaggio verso la casa bianca per incontrare Biden e partecipare al congresso statunitense ...