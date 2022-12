Zelensky vola da Biden | Usa pronti a nuovi aiuti per 1 | 8 miliardi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il presidente dell'Ucraina è in volo per gli Stati Uniti, dove questa sera sarà ricevuto da Joe. Si tratta della prima visita all'estero del capo di Stato ucraino dall'inizio dell'invasione ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

In serata,dovrebbe parlare al Congresso riunito in seduta congiunta. Tutto organizzato ma senza conferme ufficiali, visto che per motivi di sicurezza i piani potrebbero anche essere ...Quasi a sopresa Volodymyrnegli Usa : lo scopo è quello di 'rafforzare resilienza e capacità dell'Ucraina' . Con un comunicato insolitamente breve ma mai privo della consueto solennità pubblicistica presidente ... Ucraina news: due giornalisti italiani colpiti a Kherson. Zelensky vola a Washington - Esteri Il presidente dell’Ucraina, Zelensky è in viaggio verso la casa bianca per incontrare Biden e partecipare al congresso statunitense ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...