Zelensky vola da Biden | il suo aereo seguito online da migliaia di persone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo l'incontro alla Casa Bianca con il suo omologo statunitense,rivolgerà un discorso al Congresso, in seduta congiunta, e avrà degli incontri bilaterali. 'Sto andando negli Stati Uniti per ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Poisi trasferirà a Capitol Hill, in prima serata, per parlare al Congresso. Biden - riporta la Cnn - ha discusso per la prima volta della prospettiva di una visita dia Washington ...Al 301esimo giorno di guerra, il presidente Volodymiralla volta della Casa Bianca , dove incontrerà il capo di Stato americano Joe Biden. ' Vado negli Usa per rafforzare la capacità di difesa del mio Paese ' ha dichiarato il leader ucraino. Ucraina news: due giornalisti italiani colpiti a Kherson. Zelensky vola a Washington - Esteri Il volo che sta portando Zelensky negli Stati Uniti è seguito online da migliaia di persone in diretta. L'aereo del presidente ucraino è segreto ma sul sito Flightradar24 sono migliaia a seguire la ro ...21 Dicembre 2022 - 11.01 La guerra in Ucraina giunge al 301esimo giorno. Le nuove armi che saranno consegnate all’Ucraina dagli Usa “aggraveranno” il conflitto. Lo afferma il Cremlino, riporta la Tass ...