Zelensky vola da Biden Gli Usa daranno a Kiev missili Patriot

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr, atteso a Washington, incontrerà il presidente Usa Joealla Casa Bianca e poi si unirà aper una conferenza stampa congiunta nella East Room. È atteso poi che intervenga al Congresso Usa. Nel suo invito aa parlare a una riunione congiunta del Congresso al Campidoglio degli Stati Uniti, la presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha affermato che «la lotta per l'Ucraina è la lotta per la democrazia stessa» e che i parlamentari «non vedono l'ora di ascoltare il suo messaggio ispiratore di unità, resilienza e determinazione».hanno discusso per la prima volta dell'idea di una visita a Washington durante la loro ultima telefonata, l'11 dicembre, e l'invito formale è seguito tre giorni dopo, ha riferito un ...