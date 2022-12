Zelensky | visita lampo a Washington Un jet militare Usa ha scortato il suo aereo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Unamericano hail volo di Volodymyrfino anel suo primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra. Lo riporta la Cnn citando un alto funzionario dell’amministrazione Biden. Gli Stati Uniti, ha sottolineato la fonte, hanno lavorato in stretta collaborazione con Kiev per assicurare la massima sicurezza al presidente ucraino durante la. Nella capitale americana è tutto pronto per l’arrivo di, anche se al momento non ci sono strade chiuse al traffico. E’ probabile che tra qualche ora il security service bloccherà la strada pedonale davanti alla Casa Bianca, come sempre quando ci sono visite di capi di Stato e di governo, e il leader ucraino entrerà da una strada laterale direttamente nel South Lawn. Non è ...

Agenzia ANSA

... hanno lavorato in stretta collaborazione con Kiev per assicurare la massima sicurezza al presidente ucraino durante la. Nella capitale americana è tutto pronto per l'arrivo di, anche ...L'evento si è tenuto mentre- dopo lanell'inferno di Bakhmout - era diretto negli Usa, che restano il principale donatore di Kiev. Il capo di stato ucraino dovrebbe incontrare Biden ... Zelensky in visita a Bakhmut, zona calda del fronte - Ultima Ora di Marta Serafini, inviata a Kiev, e Redazione Online Le notizie di mercoled 21 dicembre, in diretta. Putin: Gli obiettivi dell’operazione speciale saranno raggiunti. Dagli Usa altri 1,8 miliardi di a ...Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è in volo per Washington. Incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca e interverrà al Congresso statunitense. “Volodymyr mi auguro che il tuo volo stia andando bene.