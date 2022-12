Zelensky verso Washington | e i caccia Usa lo scortano in volo

Avvenire

2022 - 12 - 21 07:32:35, negli Usa per rafforzare capacità difesa ucraina 'Sono in viaggiogli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina. In ...Nella lettera, riporta il Guardian, Pelosi scrive tra l'altro che 'la lotta per l'Ucraina è la lotta per la democrazia stessa' 2022 - 12 - 21 10:21:47in viaggiogli Stati Uniti 'Sono ... Zelensky verso Washington, vedrà Biden, poi al Congresso Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è in volo per Washington. Incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca e interverrà al Congresso statunitense. “Volodymyr mi auguro che il tuo volo stia andando bene.Gli Stati Uniti stanno lavorando in stretta collaborazione con Kiev per assicurare la massima sicurezza a Zelensky durante la visita, la prima negli Stati Uniti del capo di Stato ucraino dallo scoppio ...