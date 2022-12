Zelensky oggi negli Usa per incontrare Biden

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il presidente dell'Ucraina, Volodimirè partito in gran segreto nella notte diretto a Washington dove incontrerà il Presidente Usa Joe. Il programma della visita non è stato ancora reso noto nei dettagli ma è probabile chepossa anche parlare al Congresso. Lo si evince da una comunicazione della presidente della Camera, Nancy Pelosi, che preannuncia a tutti i deputati l'intervento del capo di stato ucraino. In giornata poi gli Stati Uniti confermeranno una nuova fornitura di armi per Kiev da 1,3 mld di dollari; tra il materiale bellico consegnato ci saranno bombe di precisione e soprattutto i missili del sistema antiaereo Patriot pronti a difendere i cieli dell'Ucraina dai recenti attacchi di Mosca con i droni iraniani

Adnkronos

La Presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha pubblicato una lettera aperta al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy invitandolo a parlare personalmente al Congresso. Nella lettera, riporta il Guardian, Pelosi scrive tra l'altro che "la lotta per l'Ucraina è la lotta per la democrazia stessa". . 21 dicembre 20222022 - 12 - 21 07:08:51 Casa Bianca conferma visitaIl presidente ucraino Volodymyrsaràin visita alla Casa Bianca e al Congresso Usa. Lo conferma un alto funzionario ... Ucraina, Zelensky oggi negli Usa: Biden annuncerà invio Patriot Come è stato confermato ufficialmente poco fa dalla Casa Bianca, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky sarà oggi in visita ufficiale negli Stati Uniti, in quello che appare chiaramente un messaggio ...Lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando la sua visita a Washington e il suo incontro con Joe Biden. “In particolare, il presidente degli Stati Uniti e io parleremo ...