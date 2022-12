Zelensky | negli Usa per rafforzare capacità difesa ucraina

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Sono in viaggio verso gli Stati Uniti perla resilienza e ledidell'. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l'...

Previsto anche un discorso del presidente al Congresso a camere riunite Durante l'attesa visita del presidente dell'Ucraina VolodymyroggiUsa, alla Casa Bianca, Joe Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 1,8 miliardi di dollari, che comprenderà anche il sistema di difesa missilistico ...Il presidente dell'Ucraina Volodymyrha confermato ufficialmente il suo viaggioStati Uniti . Su Twitterha fatto sapere di essere "in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina. In particolare, il presidente ... Guerra in Ucraina diretta, Zelensky negli Usa: andrà alla Casa Bianca e al Congresso. Biden: «Un segnale a Put Roma, 21 dic. (askanews) - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha confermato di essere in viaggio per gli Stati Uniti, la sua ...Il viaggio di Zelensky negli Stati Uniti rappresenta la prima trasferta del presidente fuori dall’Ucraina dall’inizio del conflitto, il ...