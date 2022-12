Zelensky incontra Biden | Nel 2023 restituiremo la bandiera ucraina e la libertà al nostro popolo

Euronews Italiano

...durante il suo intervento al Congresso. La designazione di "stato aggressore" è meno forte di quella di "stato sponsor del terrorismo" richiesta da molti legislatori ma chela ..., nel primo viaggio all'estero dall'inizio dell'invasione russa,il suo omologo americano Joe Biden e, all'1.30 ora italiana, terrà un discorso a Capitol Hill di fronte al Congresso. "... 300 giorni di guerra: Zelensky incontra Biden a Washington Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Teleborsa) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato negli Stati Uniti dove incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris. Dopo ...