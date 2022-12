Zelensky-Biden | il bilaterale alla Casa Bianca Il presidente Usa | «Vogliamo una pace giusta»

Il Fatto Quotidiano

: 'Sei l'uomo dell'Anno' 'Sei l'uomo dell'anno'. Cosìin riferimento alla copertina recentemente dedicata al presidente ucraino dalla rivista Time. Come dono per, ...Non è escluso che, per motivi di sicurezza, possa arrivare in elicottero, come è solito fare il presidentesi tratterrà negli Stati Uniti soltanto qualche ora e ripartirà da ... Ucraina, la diretta - Zelensky alla Casa Bianca per l'incontro con Biden. Putin: "Miglioreremo preparazione delle forze ... Storico faccia a faccia del capo di Stato di Kiev a Washington, per la prima visita all'estero dall'inizio della guerra. Le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ...Joe Biden e Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi a Washington per discutere della guerra in Ucraina: “Putin sta cercando di usare ...