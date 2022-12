Zelensky a Washington | Nel 2023 restituiremo la bandiera ucraina e la libertà al nostro popolo

Corriere della Sera

è tutto pronto per lo storico incontro alla Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyre il leader Usa Joe Biden. I due presidenti parteciperanno a un incontro bilaterale che ...... ha riferito una fonte citata da Cnn , sottolineando inoltre che "la visita diè un messaggio degli Stati Uniti a Putin e al mondo che aiuteremo l'Ucraina per tutto il tempo ... Zelensky atteso a Washington nelle prossime ore. Vede Biden e parlerà al Congresso. La Casa Bianca:... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato negli Usa: la Casa Bianca ha stanziato quasi 2 miliardi di dollari di aiuti per l’Ucraina.