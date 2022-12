Zelensky a Biden | Apprezziamo di cuore sostegno Usa

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joericevendo alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr. White HouseLo ha detto il presidente ucraino Volodymyrricevuto da Joealla Casa Bianca. White House Ucraina, Zelensky ricevuto da Biden alla Casa Bianca: la guerra non è finita ma grazie agli Usa controlliamo la ... Accolto sul tappeto rosso delle grandi occasioni, il capo di Stato di Kiev arriva in auto nella residenza del presidente degli Stati Uniti, che lo attende insieme alla First Lady Jill ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...