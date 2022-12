Yellowjackets 2 | Jason Ritter si unisce al cast della serie | al fianco della moglie Melanie Lynskey

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)si unirà alstagione 2 di, affiancando nuovamente sul set, suacomparirà come guest star in un episodio di2. Questa non è affatto la prima volta in cui lo vediamo lavorare ale il loro rapporto sul set sembra estremamente positivo. Oltre alla partecipazione a2, nel corso del 2022 abbiamo già visto la coppia lavorare insieme in occasione di Candy, latv che era stata prodotta per Peacock. All'epoca ...

Nel cast della stagione 2 dici sarà ancheRitter , nella vita reale marito di Melanie Lynskey. Attualmente la produzione non ha svelato il ruolo che è stato affidato all'attore, che sarà una guest star di una ......con un teaser trailer che la seconda stagione del thriller acclamato dalla critica... interprete del boss mafioso italiano Joe Colombo, eAlan Carvell ( NCIS: New Orleans ), che ha ... Yellowjackets: Jason Ritter tra le guest star della stagione 2 | TV Jason Ritter si unirà al cast della stagione 2 di Yellowjackets, affiancando nuovamente sul set Melanie Lynskey, sua moglie.Jason Ritter is slated to reunite with his wife, Melanie Lynskey, on TV. This time, as a guest star in an upcoming episode of Yellowjackets season 2.