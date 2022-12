WWE | L’interesse per Chelsea Green è fortissimo | alcuni segnali indicano un ritorno imminente

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Da quando Triple H ha preso tra le mani il comando della WWE, ha impostato la sua politica sull'”usato sicuro” mettendo sotto contratto molti ateti che hanno militato in passato nella federazione di Stamford. Moltiche Triple H sta fortemente puntando sul rientro di, compagna di Matt Cardona. Iha fatto capire tra le righe che sarebbe propensa alper tre motivazioni. La prima è che si sentiva estremamente soddisfatta quando da ottobre iniziarono i rumors che la vedevano protagnista. Dopo essere approdata ad Impact ha perso un match con la James “Loser Leaves Town” ed infine ha chiuso il suo contatto OnlyFans. Staremo a vedere come evolvrà la situazione.

