Women’s Champions League 2022 2023 | niente impresa per la Juventus | pari a Lione ed eliminazione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)per lafemminile in: la squadra di Montemurro viene eliminata nonostante i nove punti conquistati nel girone di ferro nel quale l’Arsenal chiude primo e il, squadra stellare e avversaria di stasera delle bianconere, difende con uno 0-0 casalingo il secondo posto. Si devono accontentare della terza piazza le piemontesi, dunque fuori dalla fase adiretta della competizione, ma a testa alta. Poco spettacolo nel primo tempo e tanto freddo al Parc OL, scenario di eccezione in virtù della pausa per i Mondiali che libera lo stadio normalmente usato dalla formazione maschile. Due risultati su tre a disposizione per le francesi, che infatti sono ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per 6° giornata diLeague SCHAFFHAUSEN - Mercoledì 21 dicembre 2022 , alle ore 18:45 si gioca Zurigo D - Arsenal D , match valido per ...... allo Stadio Tre Fontane di Latina, la Roma di Alessandro Spugna affronterà lo Slavia Praga nella gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi diLeague 2022 - ... Diretta Lione-Juve Women 0-0: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali