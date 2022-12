Wolverine – L’immortale | il film | trama | cast e streaming

ilGiornale.it

, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione avventura del 2013 di James Mangold, con Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Hal Yamanouchi, Will Yun ...Su Italia 1 dalle 21.27. Logan e' in Giappone dove una sua vecchia conoscenza gli propone di essere mortale in cambio dell'immortalità. Sky Cinema dalle 21.15 Run all night. ... La dieta di Hugh Jackman per diventare Wolverine