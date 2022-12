Washington | atteso l’arrivo di Zelensky | domani l’incontro con Biden

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La speaker Pelosi convoca il Congresso. Il presidente ucraino sarebbe già in volo da Bakhmut ma fonti de La Stampa a Kiev non confermano la partenza per ragioni di sicurezza

RSI.ch Informazione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky èoggi adove parlerà al Congresso in una sessione straordinaria. A rivelare la notizia che citato nove persone al corrente degli sviluppi. Secondo quanto riferito da alcune fonti ...Il 9 gennaio arriverà sugli schermi americani l'crossover tra le serie che compongono il franchise NCIS , appuntamento di cui è stato ... I membri dei team NCIS arrivano aper celebrare ... Washington in attesa di Zelensky La visita del presidente ucraino viene data per certa da numerose fonti - Mercoledì dovrebbe esserci l'incontro con i leader del Campidoglio ...Wall Street apre positiva in attesa delle decisione della Fed sul rialzo dei tassi. Il Dow Jones sale dello 0,20% a 34.177,60 punti, il Nasdaq avanza dello 0,05% a 11.262,65 punti mentre lo S&P 500 me ...