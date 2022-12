Vuelta Andalucia 2023 | presentato il percorso | 5 tappe durissime | c’è il Puerto del Sol

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Laandrà in scena dal 15 al 19 febbraio. La breve corsa ain terra spagnola prevede unparticolarmente esigente e adatto agli uomini di classifica. La prima frazione prevede un dislivello di ben 5.162 metri lungo i 179 km da Punte de Génave a Santiago de la Espada, con tre GM da affrontare. Seconda giornata caratterizzata dallo strappo conclusivo di Fortaleza de la Mota. La terza tappa si concluderà in cima all’Alcalà de los Gazules, mentre la quarta giornata propone addirittura quattro salite prima della chiusura a Iznajar. Lasi concluderà affrontando l’impegnativodel Sol (17 km particolarmente arcigni) prima del traguardo posto ad Alahurin de la Torre....

a San Juan 29 gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race 11 - 14 febbraio: Tour of Oman 12 febbraio: Clasica de Almeria 15 - 19 febbraio: Volta ao Algarve 15 - 19 febbraio: