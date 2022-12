(Di mercoledì 21 dicembre 2022)per la Lube Civitanova che, neldell’ottava, ultimo match del girone di andata, batte 3-0 (25-23, 25-11, 25-19) il fanalino di coda Emma Villas Aubaye scavalca ben tre squadre posizionandosi ale conquistando così il quarto di finale contro. Gli altri quarti saranno Modena-Trento, Perugia-Civitanova e Piacenza-Verona. Senza strafare, la squadra di Blengini ha messo alla corda gli avversari giocando un match lineare e soffrendo solo in un primo set molto equilibrato, per merito soprattutto del buon approccio dei senesi, calati poi vistosamente alla distanza e incapaci di reggere il ritmo dei campioni d’Italia dalset in poi. Primo set ...

OA Sport

... arriverà questa sera la risposta definitiva all'interrogativo sull'avversario di Coppa Italia di Modena. Si recupera l'ultima partita ancora da giocare nel girone d'andata di, ...2022 - 2023Squadra Sir Safety PerugiaCoppa del Mondiale per Club in bella mostra stamattina alla Provincia di Perugia! La Sir Safety Susa Perugia, presente con il presidente ... Volley, Superlega recupero 8. giornata. Vittoria e secondo posto per Civitanova! Battuta Siena 3-0 e sfida con Milano in Coppa Tanti sorrisi, volti soddisfatti ed entusiasmo per il Top Volley Christmas Party di martedì sera presso la prestigiosa location di Villa Egidio a Latina. Un appuntamento che si ripete annualmente tra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...