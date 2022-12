Viterbo | ribaltata sentenza per morte Sestina Arcuri | 22 anni in Appello al fidanzato

Adnkronos

In primo grado Andrea Landolfi era stato assolto dall'accusa di omicidio volontarioin Appello la sentenza per la morte di Maria Sestina Arcuri, precipitata dalle scale di ...a. La ...E' stata cosìla sentenza di primo grado ache aveva assolto l'uomo per la morte della donna avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019 a Ronciglione in provincia diLa Corte d’assise d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di Andrea Landolfi, fidanzato di Maria Sestina Arcuri ...(Adnkronos) - Ribaltata in Appello la sentenza per la morte di Maria ... morendo ore dopo in ospedale a Viterbo. La Procura generale aveva chiesto una condanna a 24 anni.