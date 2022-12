La Gazzetta dello Sport

Nella gara della notte, i New York Knicks superano per 132 - 94 i Golden State Warriors. Guarda ilcon gli highlights del ...Subito dopo la sconfitta dei Dallas Mavericks contro i Timberwolves (106 - 116), Luka Doncic è tornato sulla sua espulsione in conferenza ... Video Nba highlights: New York Knicks-Golden State Warriors 132-94 Denver, 21 dic. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga dei Denver Nuggets che superano 105-91 i Memphis Grizzlies in un match d'alta classifica della Western Conference Nba. Basta e avanza il ...Facile vittoria per i Jazz a Detroit, con la buona partenza di Lauri Markkanen che segna 16 punti nel primo quarto (24-31). Jaden Ivey e Jalen Duren guidano uno sforzo notevole ...