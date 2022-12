La Gazzetta dello Sport

Cinque gare nella nottedel 21 dicembre 2022: Detroit Pistons - Utah Jazz 111 - 126, Miami Heat - Chicago Bulls 103 - 113, New York Knicks - Golden ...Nella gara della notte, i Denver Nuggets superano i Memphis Grizzlies per 105 - 91. Guarda ilcon gli highlights del ... Video Nba highlights: le partite della notte del 21 dicembre 2022 Il capitano della Virtus, con una lunga esperienza in Nba, ricorda il campione dei Chicago Bulls, giocatore più forte della storia del basket ...Ecco tutti i risultati della notte del 20 gennaio di regular season NBA 2022/23. Successi per Bulls, Jazz, Nuggets e Wizards.