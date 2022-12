ilmessaggero.it

... che esamina le 12 tendenze nel campo della società, dei viaggiatori, dell'economia e delle tecnologie, che modificheranno in modo significativo il panorama deientro il 2033. foto ...cambia per chi decide di spostarsi in treno o in aereo La misurazione della temperatura è ... Suiin treno a lunga percorrenza sarà disponibile anche il servizio di ristorazione: la ... Viaggi, cosa cambierà nei prossimi 10 anni: check in nel metaverso e taxi volanti, ecco come ci sposteremo Per il sesto anno consecutivo il team di Techprincess vola a Las Vegas (dal 2 all'8 gennaio 2023) per seguire la fiera tecnologica più importante al mondo!Da qui ai prossimi dieci anni i nostri viaggi saranno più sostenibili, senza documenti cartacei, i check in li faremo nel metaverso e passeremo i controlli attraverso la biometria.