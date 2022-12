Via Tasso | il nuovo prefetto arriva da Rimini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Bergamo. Toccherà a Giuseppe Forlenza, attualedi, prendere il posto di Enrico Ricci, passato a Catanzaro dal 5 dicembre. Nelle ultime ore circolato anche il nome Fabrizia Triolo, in carica a Cuneo, ma ormai non ci sono più dubbi. Originario di Salerno, 58 anni, laureato con lode in Giurisprudenza, è entrato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1990, ed è stato assegnato alla Prefettura di Alessandria dove ha svolto le funzioni di vicecapo di Gabinetto e dirigente dell’Ufficio provinciale di protezione civile. Trasferito nell’aprile del 1996 alla Prefettura di Potenza, ha ricoperto l’incarico di vicecapo di Gabinetto, capo Ufficio stampa e dirigente dell’Area ordine e sicurezza pubblica. È stato quindi designato rappresentante della Prefettura in seno all’Osservatorio ambiente e legalità della Regione ...