Via il Reddito di cittadinanza a chi rifiuta il lavoro e ai giovani che non completano la scuola dell’obbligo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si perderà il beneficio deldise verràta la prima offerta di, anche se questa non verrà considerata ‘congrua‘, laddove, per congruo, si considerava la proposta di un’occupazione che fosse compatibile con le proprie capacità e competenze, che prevedesse una retribuzione superiore del 20% rispetto all’assegno e che si svolgesse a una distanza entro 80 km dalla residenza o raggiungibile entro 100 minuti con il trasporto pubblico. L’emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera a firma Lupi, infatti, sopprime il termine ‘congruo‘ dalla normativa, un aggettivo che permetteva dire la prima offerta non compatibile con i criteri definiti nella legge, possibilità che poi decadeva dalla seconda offerta. Con la modifica, invece, la prima proposta potrà ...

Tra le norme che hanno avuto illibera c'è la proroga al 31 dicembre per il 110% , mentre è ... Rimodulata la 18App per i 18enni : arrivano due nuovi bonus, basati sule sul merito, la '...Inoltre i Comuni possono decidere di non applicare la norma Per 18enni doppio bonus, cone meritolibera della commissione Bilancio della Camera al restyling della App18, il bonus per i ... Manovra, via libera della commissione. Dalle pensioni al cuneo al reddito di cittadinanza: ecco le ... Laura, laureata, si è trovata fuori dal mercato del lavoro a 50 anni: "Il Reddito mi ha ridato libertà e dignità". Anche lei era al presidio organizzato a pochi passi da Montecitorio per difendere la ...Ennesima truffa sul Reddito di cittadinanza . Ogni mese si faceva versare via Pos l'importo da 232 persone e restituiva in contanti la cifra ...