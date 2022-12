Vertigine parossistica posizionale | cos’è il disturbo che ha colpito Elisa | “Può essere anche virale | ecco i sintomi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ha costretto la cantantea rimandare alcuni concerti perché, come ha lei stessa spiegato in un suo messaggio sulle storie di IG, ha iniziato a soffrire di unfinora mai diagnosticato, la. “Le prime 24 ore sembrava dial luna park, dopo è andata meglio ma avevo vertigini e nausea. Una cosa stranissima, non mi potevo muovere“, ha raccontatato l’artista. Quando si parla di vertigini, siamo di fronte, almeno nel 90% dei casi, ad alterazioni di due organi, l’orecchio e il cervello. Da questi organi si possono originare diversi tipi diche possonodistinti con la sola visita specialistica e attraverso indagini strumentali per stabilire una diagnosi più precisa. La ...