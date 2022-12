(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le ultime sulle condizioni di Marco Davide, esterno di proprietà dell’Hellas. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Arena, preoccupano in casa Hellasle condizioni di Marco Davide. L’esterno italiano classe 1991 è alle prese con una lesione muscolare.potrebbe così saltare l’intero mese di gennaio. Un’assenza che sarebbe pesantissima per le possibilità di centrare la salvezza del club gialloblù. In questa stagione l’esterno è già stato assente in 7 delle prime 15 partite di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Il caso aL'uomo, Ion Bistrichi, 55 anni, è stato trovato morto da altri senzatetto che hanno dato l'alle 4 del mattino. Freddo, Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta in ...TG Veneto News. 55enne trovato morto in un'ex caserma abbandonata alle porte di: il decesso potrebbe essere stato causato dal freddo. L'di alcuni senzatetto. Barista Trevigiana di 27 anni massacrata dal compagno, l'uomo è accusato di tentato omicidio. La giovane è ... Verona, allarme Faraoni: rischia di tornare a febbraio Le ultime sulle condizioni di Marco Davide Faraoni, esterno di proprietà dell’Hellas Verona. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Arena, preoccupano in casa Hellas Vero ...Martedì all'alba, a Bologna , un senzatetto di 75 anni è stato trovato morto, riverso su una panchina in via San Felice, in centro città. L'uomo era originario di Crotone e risultava risiedere a Marza ...