Veron su Messi | “Superiore a Cristiano Ronaldo” | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Juan Sebastian, intervistato a margine del premio Golden Foot , tesse le lodi di Lionele interviene sull'eterno dibattito- Cristiano Ronaldo , oltre che sui paragoni con Maradona .Da Crespo ama anche il Higuaín e il Kun Aguero: ecco i big che hanno mancato la gloria Mondiale accanto alla ... Veron: "Messi Meritava il Mondiale. È superiore a CR7" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Juan Sebastian Veron si è raccontato in una lunga intervista per i microfoni di Radiosei: le parole dell’ex Lazio Juan Sebastian Veron si è raccontato in una lunga intervista per i microfoni di Radios ...