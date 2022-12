“Vergogna!” Sonia Bruganelli lo ha detto davvero | le immagini imbarazzano VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Guerra infinita tra Miriana Trevisan e. Gli animi si sono accesi dopo che Miriana è ha condiviso sul suo profilo Instagram un estratto della presentazione in cui ladescriveva alcun comportamenti di Miriana nel corso della sesta edizione del Gf Vip.”Ora farò la descrizione di una persona. Adesso quando la leggerò, alzi la mano chi ha capito di chi sto parlando, perché io penso di averlo capito. Allora, mi è capitato che una donna si avvicinasse ad un ragazzo più giovane con un passato complicato”. “All’inizio non honulla, perché ero vicina ad entrambi e ovviamente non era una questione che mi riguardasse”. Palese il riferimento a Miriana.però non si è fermata. “Ed è esattamente quello che all’inizio ha unito me a lei, perché nella scorsa edizione del Grande ...

la Repubblica

... 'Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi sidi lei. Fuori subito ... In giuria Matteo Lunelli,Peronaci, Alberto Lupini, Mania Ronconi, Massimo Basile, Andrea ...Che schifo è Ti faccio cosìChe sono io Non si tratta una persona così che ti è stata ... Infine, dallo studio, arriva l'attacco diBruganelli : "Non ho argomenti questa sera per ... Sonia Faleiro: "Essere donne in India è sperimentare la violenza" Partendo dall’omicidio di due giovani donne, nel suo ultimo romanzo "Le brave ragazze" la scrittrice indiana indaga sulle radici profonde del ...Al Grande Fratello Vip, la caduta di stile di Attilio Romita che ha spiegato di non giudicare Sarah Altobello alla sua altezza ...