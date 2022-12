Vasco Rossi | dopo 40 anni | arriva il video di Ogni volta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In occasione dell'versario dell'album Vado al massimo, l'artista decide di trasporre in immagini una delle sue canzoni più belle

PalermoToday

... collaborando a testate di peso come Quaderni, Classe operaia, Laboratorio politico e Mondo ... Asor Rosa si era laureato a La Sapienza in letteratura con una tesi suPratolini. Aveva poi ...... tra i quali 'Quaderni', 'Classe operaia' e 'Mondo Nuovo'. È stato deputato del Pci nel 1979 -... Dopo il lavoro d'esordio, un profilo diPratolini (Edizioni Moderne, 1958), pubblicò il ... Vasco Rossi, venduti oltre 70 mila biglietti: "I ticket arriveranno da marzo per evitare il bagarinaggio" In occasione dell'anniversario dell'album Vado al massimo, l'artista decide di trasporre in immagini una delle sue canzoni più belle ...Buon compleanno Ogni volta. La celebre canzone di Vasco Rossi, lato B del singolo Vado al massimo, ossia della canzone presentata dal Kom al Festival di Sanremo, festeggia un importante traguardo, e l ...