Vanessa Scalera | conoscete il compagno della protagonista di Filomena Marturano? Lui famosissimo attore

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tra le attrici italiane più eclettiche e talentuose, non possiamo non citare, celebre per essere lafiction Imma Tataranni e per aver interpretato il personaggio di Filumenanel film tratto dall’omonima commedia di Edoardo De Filippo. Nonostante la sua grande popolarità,è sempre stata – ed è tutt’ora – molto riservata su ciò che concerne la sua vita lontano dal set. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere su di lei.in “Filumena”, fonte: Rai Play – ilovetrading.itIl talento è una dote innata che, se sfruttata e coltivata a dovere, può riuscire a farci fare grandi cose. Ognuno di noi ne possiede almeno uno; quello di...

Fanpage.it

Chi ha vinto Rai 1 : Filumena Marturano , la trasposizione televisiva del classico del teatro di Eduardo De Filippo con protagonistie Massimiliano Gallo ha appassionato 0.000.000 ...Cosìracconta a Vanity Fair il suo ruolo in Filumena Marturano . Ecco la biografia e chi è il marito dell'attrice, nota anche per il suo ruolo come Imma Tataranni .... Filumena Marturano, Vanessa Scalera: Non potevo essere Sophia Loren, ma le ho dato tutta me stessa Attesissima la messa in onda del film che ha portato in prima serata le interpretazioni di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera nei panni di Domenico ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...