Usa-Ucraina | Biden a Zelensky | “Non sarete mai soli | Putin fallirà”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La leadership diha ispirato il mondo intero”. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe, nella conferenza stampa alla Casa Bianca al termine del colloquio avuto con il presidente ucraino. Per il presidente americano, il popolo ucraino “ha dimostrato una determinazione incrollabile contro gli appetiti imperiali” della Russia. “Nonmai, saremo con voi finché sarà necessario”, ha detto ancorache ha rinnovato l’impegno e la determinazione a stare al fianco di Kiev, nella convinzione che “la vostra lotta fa parte di qualcosa più grande”.? I missili Patriot che gli Stati Uniti si apprestano a fornire all’saranno “un asset cruciale” per la difesa del Paese “contro l’aggressione russa”, ha aggiunto, spiegando che i “Patriot ...

