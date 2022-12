USA | incontro alla Casa Bianca tra Biden e Zelensky | “Vado per rafforzare la difesa ucraina”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Al 301esimo giorno di guerra, il presidente Volodymirvolavolta della, dove incontrerà il capo di Stato americano Joe. “negli Usa perla capacità didel mio Paese” ha dichiarato il leader ucraino. L’avverrà oggi alle 14 nello Studio Ovale. La conferenza stampa congiunta è invece fissata per le 16:30.i due presidenti si vedranno “per discutere del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot“. Il leader ucraino interverrà anche al Congresso americano per ringraziare dei miliardi di aiuti ricevuti, ma anche per chiedere nuovi fondi e altre armi. Intanto gli Usa avvertono ...

... "Nuove armi a Kiev aggraveranno il conflitto" Le nuove armi che saranno consegnate all'Ucraina dagli'aggraveranno' il conflitto. Lo afferma il Cremlino, riporta la Tass. 21 dic 10:36......degli Stati Uniti discuteremo della cooperazione tra Ucraina e. Avrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali". Washington, atteso l'arrivo di Zelensky:con ... Zelensky ha lasciato l'Ucraina ed è volato negli Usa: l'incontro con Biden e il messaggio a Putin Guerra in Ucraina diretta oggi 20 dicembre : si avvicina il termine dei 10 mesi dall'invasione dell'esercito della Russia e non ci sono segnali di tregue e tantomeno ...