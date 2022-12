United Rugby Championship | Natale di derby per rivoluzionare la classifica

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Torna l’dopo la pausa per le competizioni europee e trae Capodanno si disputeranno i tradizionaliche potrebberolae riscrivere la corsa ai playoff. Vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana. Si inizia venerdì pomeriggio con il doppiosudafricano. A scendere in campo per primi saranno Sharks e Lions, entrambe in piena cosa playoff. I Lions sono quinti con 24 punti, gli Sharks decimi con 19 punti (ma due partite da recuperare, mentre i Lions devono recuperarne una), quindi vincere è fondamentale. Big match, invece, tra Stormers e Bulls, con le due formazioni appaiate al secondo posto con 34 punti, ma Stormers con una partita in meno. Sempre venerdì, ma alla sera, ...