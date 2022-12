Una notte che lascia scorie | sullo scudo penale è ancora Meloni contro Berlusconi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I tempi stretti della manovra costringono Palazzo Chigi a fermare la mossa del Cav, che però non ci sta: “Era una proposta condivisa col Tesoro”. E Giorgetti valuta il commissariamento del vice Leo. Sul pos il Governo sceglie di non scegliere, delega la decisione a commercianti e banche

LA NAZIONE

... che è il secondo stadio del Vega e dopo abbiamo osservatodeviazione dalla traiettoria e un'...scuse ai nostri clienti Pleiades Neo e Airbus Defence and space per il fallimento di questa. Ora ...Manovra, la lungadi lavori Perché il testo, concluso il lavoro sulle modifiche concordate ... sono infatti arrivati in Commissione gli emendamenti dei relatori di maggioranza, dopolunga ... Tricarico: "Una notte di emozioni È la prima volta nella vostra terra" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Discussioni fino a notte fonda, frizioni e qualche (inevitabile) polemica. Ma alla fine il testo della manovra è pronta ad approdare alla Camera. Partirà domani a ...