“Una banana per regalo” | l’azzurro Traorè e il dono razzista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unamarcia comedi Natale. Cherif, pilone del Benetton e della Nazionale italiana, denuncia il gestoche ha dovuto subire. “Sta arrivando Natale e come da tradizione in squadra è il momento del Secret Santa. Un momento conviviale e scherzoso. Un momento dove ti puoi permettere di fare regali anonimi ai tuoi compagni, di quelli anche pungenti, ironici. Ieri, quando è stato il mio turno, all’interno del mioho trovato una. Unamarcia, dentro un sacchetto dell’umido”, scrive il 28enne giocatore di origini guineane in un post su Instagram. “Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo, la cosa che mi ha fatto più male e vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere. Come se tutto fosse ...

Corriere della Sera

Rugby, il pilone della Benetton e della Nazionale ha denunciato il fatto sui social. Il sostegno della società: 'Sempre condannato con la massima fermezza ogni forma di ...Il pilone della Benetton e della Nazionale denuncia l'episodiomarcia come regalo di Natale. Cherif Traorè, pilone del Benetton e della Nazionale italiana, denuncia il gesto razzista che ha dovuto subire. "Sta arrivando Natale e come da tradizione in ... Cherif Traorè (rugby): «Una banana marcia come regalo di Natale dai compagni del Benetton» Il pilone di origine guineiane 'Non ho dormito tutta la notte', la condanna del club ROMA (ITALPRESS) - 'Sta arrivando Natale e come da tradizione ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...